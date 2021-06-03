В Украине начали закрывать COVID-больницы

В Украине упала заболеваемость COVID-19, поэтому около половины ковид-больниц закрывают, по крайней мере до осени, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Сейчас количество занятых коек составляет около 19%. Из 510 медицинских учреждений, которые лечили пациентов с коронавирусом, оставят 250.

«Это означает, что часть многопрофильных больниц снова вернется к обычному режиму работы и сможет оказывать помощь пациентам с хроническими заболеваниями. Сколько хронических пациентов за это время не смогли получить медуслуги — пока данных нет, но речь идет о сотнях тысяч. Среди них есть люди, которые нуждались в онкодиагностике», — сообщил глава Нацслужбы здоровья Андрей Виленский.

Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко подтвердил, что каждый пятый онкологический пациент в Украине в 2020 году из-за COVID-19 и карантинных мер не обратился за лечением. «Теперь онкологи получают больше запущенных случаев — и эффективность лечения их всем понятна», — говорит он.

Как известно, по состоянию на 3 июня все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина. Данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что 12 регионов полностью или частично соответствуют требованиям «зеленой» зоны карантина.

В течение среды в Украине обнаружили еще 2 581 новый случай заражения коронавирусом. Это примерно столько же, сколько было обнаружено сутками ранее.