В Украине уже 12 регионов попадают в «зеленую» зону карантина

По состоянию на утро четверга все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.

12 регионов полностью или частично соответствуют требованиям «зеленой» зоны карантина, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Значительно улучшилась ситуация в Харьковской области. Коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.

По показателям Минздрава Киев соответствует «зеленой» зоне карантина. В столице коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.

Близки к «зеленой» зоне карантина показатели Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой области.

Напомним, что в течение среды в Украине обнаружили еще 2 581 новый случай заражения коронавирусом.