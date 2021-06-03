В Украине уже 12 регионов попадают в «зеленую» зону карантина

По состоянию на утро четверга все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
12 регионов полностью или частично соответствуют требованиям «зеленой» зоны карантина, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Значительно улучшилась ситуация в Харьковской области. Коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.
По показателям Минздрава Киев соответствует «зеленой» зоне карантина. В столице коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.
Близки к «зеленой» зоне карантина показатели Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой области.
Напомним, что в течение среды в Украине обнаружили еще 2 581 новый случай заражения коронавирусом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016