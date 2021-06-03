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Байден собрался бороться с коррупцией во всем мире
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Байден собрался бороться с коррупцией во всем мире

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Байден собрался бороться с коррупцией во всем мире

Президент США Джо Байден подписал меморандум, провозглашающий борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности страны. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга, посвященного данной инициативе.

«Президент США данным меморандумом официально устанавливает борьбу с коррупцией ключевой задачей национальной безопасности США. Президент заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании, — сказал чиновник. — Правительству поручено провести обзор и представить президенту доклад, рекомендации в течение 200 дней о том, как правительство и его партнеры могут усилить, координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией».

По его словам, инициатива предусматривает международное партнерство по противодействию финансированию коррупции и по привлечению к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, участвует в такой незаконной деятельности.

«Данного широкого подхода в борьбе с коррупцией придерживается каждое ведомство США. Мы уверены, что реализация меморандума приведет к новым решительным мерам в борьбе с коррупцией в мире», — считает представитель администрации.

Американское правительство также изучает влияние криптовалюты как средства незаконного финансирования, рассказал представитель администрации.

«Безусловно, мы рассматриваем влияние криптовалют как средства незаконного финансирования. Но мои высказывания ни в коем случае не ограничиваются криптовалютами. На протяжении многих лет мы видели, как в анонимном порядке доходы от коррупции за рубежом попадают в американскую и международную финансовые системы. Так что это ни в коей мере не ограничивается новыми технологиями, такими как криптовалюты», — отметил чиновник.

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Он подчеркнул, что вашингтонская администрация изучает возможность усовершенствовать действующее законодательство в отношении незаконного финансирования с учетом криптовалют.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно выражала обеспокоенность по поводу криптовалют. Она заявляла, что криптовалюты в основном используются для незаконного финансирования, и пообещала на межведомственном уровне бороться с этим. Йеллен считает преступления с использованием криптовалют растущей проблемой и подчеркивает важность регулирования новых технологий. Она считает также, что существующая нормативная база не справляется с этой задачей. Вашингтонская администрация, по данным американских СМИ, работает над усилением надзора за криптовалютами.

коррупция, Джо Байден
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