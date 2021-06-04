В июле миллиону украинцев проиндексируют пенсию

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще одного миллиона пенсионеров. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%.
Об этом она заявила в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина.
«Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере», — подчеркнула Лазебная.
По словам министра, таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров.
Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.
Указано, что пересчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.
Плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016