Кабмин в конце месяца обещает внести в Раду программу действий

Правительство Украины в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

«Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года», — сказал он в парламенте в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что в мае глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что правительство не имеет необходимости в утвержденном парламентом плане действий.

По его мнению, на сегодняшний день ситуация меняется слишком стремительно.

Как утверждал спикер ВР, в таких условиях невозможно предусмотреть все задачи, которые Кабмин должен выполнить в течение года.