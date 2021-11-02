Первый вице-премьер Любченко подал в отставку

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

«Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности», — написал Мельничук.

Напомним, вчера фракция Слуги народа решила поддержать назначение вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Резникова заменит нардеп от Слуги народа Ирина Верещук. Министром стратегической промышленности вместо Олега Урусского станет Павел Рябикин, который покинет пост председателя Гостаможни. Министром экономики вместо Любченко будет заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. Кроме этого, планируется увольнение министра экологии. Ожидается, что его заменит один из заместителей.

Ранее Алексей Резников подал заявление об отставке по собственному желанию. Также подал в отставку министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Ожидается, что Рада обновит Кабмин в среду-четверг.