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Политэксперт: ООН разгромила украинскую власть за закрытие телеканалов, разжигание вражды и притеснение языка

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Политэксперт: ООН разгромила украинскую власть за закрытие телеканалов, разжигание вражды и притеснение языка

Противоправные и неподкрепленные доказательствами действия украинской власти, в частности, введение 2 февраля президентом санкций в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, были жестко раскритикованы представителями Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил политический эксперт Игорь Вальский.

По его словам, к такому выводу пришли сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликовав доклад о ситуации в Украине в период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года. Он отметил, что эти данные будут рассматриваться в Европейском суде по правам человека и не останутся без внимания.

«То, о чем твердят многие юристы в Украине, теперь подтвердили на самом высоком международном уровне. Решение о закрытии каналов было принято Зеленским и его подручными незаконно, а значит будет обжаловано в ЕСПЧ. И Суд примет во внимание аргументы доклада ООН», — сказал политэксперт.

Специалист также подчеркнул, что представители ООН выделили ряд законопроектов, которые по их мнению, разжигают вражду в украинском обществе, не позволяя свободно выражать мнение, а также формировать мирные объединения и собрания.

«Если отбросить официоз, то ООН имеет в виду, что законопроекты Зе-власти направлены на разжигание вражды в украинском обществе. И за это, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность», — резюмировал он.

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Помимо этого сотрудники ООН раскритиковали украинскую власть за то, что русскоязычные и другие этнические меньшинства в Украине не имеют достаточно прав и свобод, чтобы пользоваться родным языком. Эксперт подчеркнул, что также в ООН остались недовольны затягиваниями уголовных дел, как например, в случае с убийством Олеся Бузины.

«Чувство незащищенности в нашей стране не только у журналистов. Незащищенным в Украине чувствует любой человек, который посмел сказать хоть слово критики в адрес Зеленского и его власти. Недаром иностранные СМИ все чаще отмечают, что Украина скатывается к авторитаризму», — подытожил политэксперт.

ООН, Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
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