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Журналисты «112 Украина», NewsOne и Zik пришли к представительству ООН в Украине

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Журналисты «112 Украина», NewsOne и Zik пришли к представительству ООН в Украине

Сотни журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине», в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Об этом сообщает «Перший Незалежний».

Выступая под стенами Представительства ООН в Украине, журналист, телеведущий и публицист Вячеслав Пиховшек поблагодарил ведомство за честную и объективную позицию. Он также отметил, что для президента Владимира Зеленского этот отчет мог бы стать прекрасным поводом для того, чтобы вернуть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK в эфир.

«Мне казалось, что будет более целесообразно, когда президент Зеленский и его люди, получив, как и мы, этот доклад Верховного комиссара по правам человека, отреагирует на него. Был совершенно прекрасный информационный повод сказать: послушайте, вот есть реакция Верховного комиссара по правам человека, они защищают и говорят, что телеканалы были закрыты незаконно, я буду реагировать и, соответственно, я снимаю санкции. Пусть потом разбираются со всем этим делом. Зеленский, если он, конечно же, захочет, — ему в сентябре ехать на Генассамблею ООН или принимать участие в видеоконференции, как там это будет организовано, — соответственно пусть он готовится к неприятным вопросам или открывает телеканалы», — отметил Пиховшек.

В свою очередь ведущая «Першого Незалежного» Юлия Колтак подчеркнула, что украинской власти плевать на международные дипломатические институции, на мир и права человека.

«Мы, во-первых, выражаем особую благодарность Организации Объединенных Наций, в частности Верховному комиссару по правам человека, за то, что обратили внимание на ситуацию, которая сложилась в нашей стране... ООН была основана в 1945 году как мировой форум беспрецедентной дипломатии, международная дипломатическая институция, которая защищает безопасность и мир во всем мире и права человека в частности. Но, как видим, нашей власти плевать и на международные дипломатические институции, и на мир, и на права человека», — отметила журналист.

Она добавила, что в отношении журналистов трех незаконно закрытых телеканалов нарушены 7 статей Международной конвенции по правам человека. В частности, нарушено право на труд, право на выражение собственных мыслей, право высказываний.

 

А ведущий «Першого Незалежного» Ростислав Сухачев подчеркнул, что позиция Организации Объединенных Наций, которая определяет закрытие украинских оппозиционных телеканалов — NewsOne, «112 Украина» и ZIK — как нарушение прав человека, дает основания в дальнейшем продолжать борьбу и отстаивать свое право говорить правду.

«Хотим поблагодарить Представительство ООН в Украине, потому что именно эта организация предоставила четкие выводы относительно того, что сделала украинская власть по отношению к трем информационным независимым телеканалам. Ранее подобное делали „Репортеры без границ“, которые назвали незаконным решение о закрытии телеканалов, также Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины назвали это фактически „информационной бомбой“. В целом многие международные организации раскритиковали то, что были применены по отношению к нам санкции и, как следствие, закрытие.

Четкие формулировки комиссара по правам человека ООН дают основания нам продолжать свою борьбу и в рамках судопроизводства отстаивать свое право говорить правду», — отметил он.

Издание напоминает, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине» указано, что решение о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.

Позже коллектив телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK написал открытое письмо координатору системы ООН в Украине Оснат Лубриани, в котором выразил благодарность ООН за объективную оценку противоправных действий руководства страны в отношении независимых СМИ, которая была детально описана в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине».

«Мы искренне верим в то, что этот отчет, как и резолюция Европарламента о незаконном закрытии телеканалов, реакция европейских депутатов, заставит украинскую власть в лице президента Владимира Зеленского перестать преследовать независимые СМИ, которые осмеливаются говорить правду о происходящем в стране.

Несмотря на жесткие репрессии против „112 Украина“, NewsOne и ZiK, незаконное отключение от вещания телеканала „Перший Незалежний“ и преследование наших сотрудников, украинцы и люди со всего мира продолжают смотреть выпуски наших новостей и ток-шоу. Ярким тому примером является тот факт, что количество подписчиков YouTube-канала „112 Украина“ достигло показателя в 1 миллион! По этой ссылке на наш канал вы можете удостовериться в том, что нас поддерживают и украинцы, и весь мир.

Именно благодаря вашей, а также всего мирового сообщества, честной и объективной позиции мы продолжаем оставаться лидерами отечественного медиарынка. Поэтому мы уверены, что все противоправные решения, которые были предприняты нынешней властью в отношении нас, все попытки ввести цензуру и заставить замолчать независимые СМИ будут отменены судом.

Отчет Управления Верховного комиссара ООН будет включен в доказательную базу юристов, которые защищают наши права в суде и оспаривают незаконные решения украинских властей. Консолидированная позиция юристов, реакция уважаемых международных институций и европейских политиков позволят справедливости в нашей стране восторжествовать, и мы сможем восстановить лицензии на вещание, продолжая доносить правду нашим зрителям», — говорится в письме.

ООН, блокировка телеканалов
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