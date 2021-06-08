Войти
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
инициатива
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
резонанс
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

туризм
RSS

Египет ожидает в этом году 1,5 млн туристов из Украины

455
Египет ожидает в этом году 1,5 млн туристов из Украины

Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.

«В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку — увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира», — сказал он.

По словам посла, украинцам активно предлагаются и другие туристические продукты.

«Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции», — отметил дипломат.

Элгаммаль также отметил возрастающий спрос на более продолжительное пребывание украинцев в Египте. «Египет — прекрасное предложение для украинских сотрудников „на удаленке“: круглый год хорошая погода, недалеко и просто добираться. И мы стимулируем таких туристов: предоставляем 20%-ную скидку на размещение на длительный срок, 20 дней и более», — сообщил он.

Читайте также: К концу следующей недели в Украину прибудут еще 474 тыс. доз вакцины Pfizer

Посол назвал некоторые из партнерских программ привлечения новых украинских туристов. «Уже запустили с туроператорами совместные кампании, которые действуют до октября 2021 года. У нас также действует программа поощрения полетов (flight incentive program) для авиалиний, включающая упрощение визового режима, 50%-ную скидку на сборы за посадку, проживание, а также 20%-ную скидку на сборы за наземное обслуживание. Кроме того, мы снизили цены на топливо на $0,15/галлон до конца 2021 года», — сообщил Элгаммаль.

Египет, туризм
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016