Египет ожидает в этом году 1,5 млн туристов из Украины

Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.
«В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку — увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира», — сказал он.
По словам посла, украинцам активно предлагаются и другие туристические продукты.
«Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции», — отметил дипломат.
Элгаммаль также отметил возрастающий спрос на более продолжительное пребывание украинцев в Египте. «Египет — прекрасное предложение для украинских сотрудников „на удаленке“: круглый год хорошая погода, недалеко и просто добираться. И мы стимулируем таких туристов: предоставляем 20%-ную скидку на размещение на длительный срок, 20 дней и более», — сообщил он.
Посол назвал некоторые из партнерских программ привлечения новых украинских туристов. «Уже запустили с туроператорами совместные кампании, которые действуют до октября 2021 года. У нас также действует программа поощрения полетов (flight incentive program) для авиалиний, включающая упрощение визового режима, 50%-ную скидку на сборы за посадку, проживание, а также 20%-ную скидку на сборы за наземное обслуживание. Кроме того, мы снизили цены на топливо на $0,15/галлон до конца 2021 года», — сообщил Элгаммаль.
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