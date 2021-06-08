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Минфин разместил ОВГЗ еще почти на 20 миллиардов

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Минфин разместил ОВГЗ еще почти на 20 миллиардов

Министерство финансов 8 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 19,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 8 июня 2021 года в государственный бюджет привлечено 19 115 094 534,32 грн (по курсу НБУ)», — говорится в сообщении.

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Напомним, что Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ 1 июня привлекло в бюджет 15,9 млрд грн.

Минфин, ОВГЗ
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Вторник, 8 июня 2021
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