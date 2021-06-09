В Индии семнадцать человек погибли в ДТП

По меньшей мере 17 человек погибли и пять получили ранения в результате столкновения автобуса и автопогрузчика в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Об этом в среду сообщает агентство PTI со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, во вторник вечером в районе населенного пункта Кисан Нагар скоростной автобус врезался в автопогрузчик. От удара автопогрузчик и автобус перевернулись. Семнадцать пассажиров автобуса скончались на месте.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в этом ДТП и дал распоряжение предоставить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в инциденте.
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