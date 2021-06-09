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В Италии самый низкий коэффициент рождаемости за 160 лет

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В Италии самый низкий коэффициент рождаемости за 160 лет

В Италии зафиксировали наиболее низкий коэффициент рождаемости с начала его отслеживания в 1861 году.

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает издание, коэффициент рождаемости стал снижаться ежегодно после финансового кризиса в 2008 году. Но пандемия коронавируса усилила его падение из-за разрушительных финансовых последствий локдаунов и влияния пандемии на уровень разводов, который, как считается, вырос отчасти потому, что пары остались дома сам на сам на слишком длительный период.

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В прошлом году число новорожденных в Италии составило чуть более 400 000 человек, а число смертей значительно превысило эту цифру, в результате чего население Италии сократилось на 384 000 человек.

Италия
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