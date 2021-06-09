Истребитель ВВС Болгарии упал в Черное море

Истребитель Военно-воздушных сил Болгарии, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. Об этом в среду сообщил телеканал BTV со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным оборонного ведомства, связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна минувшей ночью. В настоящий момент ведется поиско-спасательная операция.