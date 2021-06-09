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У принца Гарри и Меган Маркл снова конфликт со СМИ

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У принца Гарри и Меган Маркл снова конфликт со СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили во вторник Би-би-си в искажении фактов в связи с сообщением вещательной корпорации об имени их дочери, которую они назвали Лилибет Диана. В распространенном адвокатами герцога и герцогини Сассекских среди СМИ заявлении — юридическом предупреждении отмечается, что информация, в которой утверждается, что они не консультировались с монархом по поводу использования имени Лилибет, — клеветническая, информирует газета The Times.

Ранее в сообщении после рождения дочери Гарри и Меган указали, что «Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище — Лилибет, а второе ее имя, Диана, было выбрано в честь ее покойной бабушки, принцессы Уэльской».

«Статья является ложной и клеветнической, и содержащиеся в ней обвинения не должны повторяться», — говорится в новом заявлении Сассекских. «Герцог разговаривал со своей семьей перед объявлением, и фактически, его бабушка была первым членом семьи, кому он позвонил, и во время этого разговора он поделился своим желанием назвать свою дочь Лилибет в ее честь». «Если бы она не поддержала, это имя не использовали бы», — уточняется в обращении.

В мае Меган Маркл выиграла судебную тяжбу в Высоком суде Лондона по иску против таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего текст ее частного письма отцу. В судебном постановлении действия издания названы вторжением в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушением ее авторских прав.

В настоящее время принц Гарри и его супруга проживают в Санта-Барбаре и воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. Пара переехала в США после того, как в зимой прошлого года сообщила о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и о желании обеспечить себе финансовую независимость.

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Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяет о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.

принц Гарри, Меган Маркл
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Среда, 9 июня 2021
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