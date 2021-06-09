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Politico: администрация Байдена не рассчитывает на улучшение отношений с РФ по итогам саммита

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Politico: администрация Байдена не рассчитывает на улучшение отношений с РФ по итогам саммита

Вашингтон не рассчитывает на «перезагрузку» с Москвой по итогам встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве и ожидает, что отношения между двумя странами останутся «стабильно сложными». Об этом заявил в среду газете Politico представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, по итогам саммита не стоит ожидать каких-либо важных соглашений, и речь идет скорее об обсуждении имеющихся разногласий и возможных точек соприкосновения. Более того, как подчеркнул представитель администрации, Байден не стремится и к «перезагрузке» в отношениях с Москвой, как это было при администрации Барака Обамы в 2009 году. «Сейчас не 2009 год. Мы не строим никаких иллюзий относительно наличия широкой базы для сотрудничества между двумя странами, что, как я думаю, в определенной степени лежало в основе подхода США в прошлый раз. Мы рассматриваем саммит в Женеве в качестве важного инструмента, позволяющего отрегулировать отношения, которые будут оставаться стабильно сложными», — сказал он.

«Идея заключается в том, чтобы определить параметры того, что может стать предсказуемыми, рабочими отношениями между нашими двумя странами и поможет избежать эскалации напряженности, которая имела место в отношениях США и РФ в последние 15-20 лет», — заявил другой представитель вашингтонской администрации высокого ранга. При этом, по его мнению, «неясно, будет ли это возможно».

В конце мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях РФ и США после первой встречи президентов двух стран, но призывает не умалять значение саммита.

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Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США — ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с Путиным в Женеве 16 июня.

Владимир Путин, Джо Байден
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Среда, 9 июня 2021
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