Разведка США не имеет единого мнения относительно появления коронавируса

Представители отдельных разведывательных ведомств в США придерживаются разных взглядов на возникновение коронавируса. Об этом заявил в четверг глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.
«Разведывательное сообщество изучает эту проблему, — сказал он, отвечая на вопрос о том, что ему известно о появлении коронавируса. — В нем есть разные взгляды на данный счет».
Рей не уточнил, в чем заключаются различия, и не стал вдаваться в детали изучения этой проблемы, сославшись на то, что не может комментировать текущую работу.
В конце мая Белый дом распространил письменное заявление от имени президента США Джо Байдена, в котором говорилось, что американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. В связи с этим Байден поручил спецслужбам США «вновь удвоить усилия» с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета. Руководитель вашингтонской администрации надеется, что это позволит «приблизиться к более четкому выводу».
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