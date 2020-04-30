Разведка США не считает новый коронавирус искусственным

Разведывательное сообщество США считает, что коронавирус COVID-19 не был создан искусственно, сообщил в четверг офис директора национальной разведки США, который цитирует Ассошиэйтед Пресс.

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован», — говорится в сообщении офиса.

«Разведсообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка (заболевания) от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Помпео многократно призывал Китай сообщить, не мог ли вирус «сбежать» из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.

Офис директора национальной разведки координирует деятельность 17 разведывательных ведомств США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и другие.