Разведка США не считает новый коронавирус искусственным

Разведывательное сообщество США считает, что коронавирус COVID-19 не был создан искусственно, сообщил в четверг офис директора национальной разведки США, который цитирует Ассошиэйтед Пресс.
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован», — говорится в сообщении офиса.
«Разведсообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка (заболевания) от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Помпео многократно призывал Китай сообщить, не мог ли вирус «сбежать» из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.
Офис директора национальной разведки координирует деятельность 17 разведывательных ведомств США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и другие.
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