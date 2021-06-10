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Пентагон считает Китай главной угрозой безопасности США

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Пентагон считает Китай главной угрозой безопасности США

Действия и растущий военный потенциал Китая представляют собой наиболее серьезный геостратегический вызов для безопасности США, но прямого конфликта между странами можно избежать. Об этом в четверг заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

«Китай — геостратегический вызов для безопасности США номер 1. Но война с ним не является неизбежной. Пекин становится все более серьезным соперником, однако наши отношения должны оставаться в рамках конкуренции, а не конфликта. Вероятность конфликта будет меньше, если мы сохраним превосходство в военной мощи над нашим противником», — сказал Милли.

По его мнению, Китай наращивает военные силы значительными темпами, что, в частности, способно подорвать статус-кво в Тихоокеанском регионе. «Китай намеревается изменить мировой порядок к середине этого века. Они проводят масштабные учения в регионе с упором на десантные операции», — добавил военачальник.

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Генерал в очередной раз повторил, что подобные действия Пекина представляют угрозу для американских союзников в Азии и свободы мореходства в Южно-Китайском море.

США, Китай, Пентагон
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Четверг, 10 июня 2021
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