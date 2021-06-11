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Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против Беларуси

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Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против Беларуси

Евросоюз в рамках нового санкционного пакета против Беларуси предложит ввести ограничения против 71 человека и семи организаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Меры будут связаны с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair и последующим арестом экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

По данным агентства, под санкции попадут судья и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, парламентарии, правительственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, а также руководители предприятий, близких к власти. Также в список могут попасть компании и экспортеры, работающие в различных отраслях, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают правительство президента Александра Лукашенко.

Тем, кто попадет под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы будут заморожены. Когда именно примут ограничительные меры, не уточняется.

Как отмечает агентство, еще не известно, какие именно секторы затронут экономические санкции. Ранее в Брюсселе не исключали, что ограничения коснутся поставок в страны ЕС калийных удобрений.

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Серию ограничений против Минска из-за инцидента с Ryanair анонсировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В их числе — запрет для белорусской авиации на транзитные пролеты через территорию ЕС и посадку в аэропортах стран — участниц Евросоюза и санкции, которые могут коснуться не только отдельных физических лиц и компаний, но и целых секторов экономики. По словам Борреля, меры будут рассмотрены на совете глав МИД ЕС на следующей неделе.

10 июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал усилить санкционное давление на Минск. Среди прочего, парламентарии предложили применить санкции в отношении нефтяной отрасли, сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности, прекратить финансировать белорусские государственные банки и рассмотреть возможность приостановки участия Белоруссии в системе SWIFT, и лишить государственное телевидение прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу.

ЕС, Беларусь
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