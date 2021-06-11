В Черное море направляется ракетный эсминец США

Военно-морские силы США направили в Черное море ракетный эсминец Laboon (DDG-58). Об этом говорится в сообщении Шестого флота Военно-морских сил США в Twitter.
«Laboon (DDG-58) начал движение в северном направлении в Черное море, чтобы выполнить операцию по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», — говорится в сообщении.
Ракетный эсминец ВМС США Laboon (DDG-58) является кораблем класса эскадренных миноносецев «Арли Берк», назван в честь капитана Джона Лабуна, который участвовал во Второй мировой войне в качестве артиллерийского и торпедного офицера, а затем стал адмиралом Атлантического флота США. Laboon ввели в эксплуатацию 18 марта 1995 года. Корабли класса «Арли Берк» вооружены крылатыми ракетами Raytheon Tomahawk, предназначенными для атак на наземные цели, а также зенитными и противолодочными ракетами.
27 апреля в акваторию Черного моря зашел сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США, чтобы провести учения с союзниками по НАТО.
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