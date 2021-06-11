Германия заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящий момент не стоит на повестке дня. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Берлине представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия в Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке», — сказала она.

Напомним, что Североатлантический альянс еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса».

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.