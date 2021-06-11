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Глава МИД Польши считает ошибкой отсутствие Украины на саммите НАТО

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Глава МИД Польши считает ошибкой отсутствие Украины на саммите НАТО

Решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня было ошибкой, убежден министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Как хозяин саммита НАТО в Варшаве в 2016 году мы стремились к тому, чтобы Украина — жертва российской агрессии — была специальным гостем. На этот раз президент Украины приглашения не получил. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным. Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не „спасением лица“. Это еще одна ошибка», — сказал Рау в интервью Rzeczpospolita, опубликованном в пятницу.

Также министр указал, что в связи с завершением строительства «Северного потока 2» будет расти военная угроза для Украины, Польши и других стран НАТО из Центральной Европы.

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«Тем временем я сейчас читаю сообщения агентства о том, что на этой неделе в Вашингтоне проходят переговоры между близкими соратниками канцлера Меркель и советниками президента Байдена по завершению проекта NS2. Эта формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между Америкой и союзниками по НАТО на восточном фланге, которые по-особенному ощутят на себе последствия этих решений. Ведь этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет нести прямую угрозу миру в Европе. Военная угроза для Украины, а также Польши и других стран НАТО со стороны Центральной Европы будет возрастать», — сказал Рау.

НАТО, Збигнев Рау
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Пятница, 11 июня 2021
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