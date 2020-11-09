В Армении уверяют, что бои за Шуши продолжаются

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются.
«Бои за город Шуши продолжаются», — написал Пашинян в фейсбуке.
Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта. Он не прокомментировал информацию о переходе города Шуши под контроль азербайджанской стороны.
«Боевые действия по всему периметру республики продолжаются. Армия обороны НКР и ополченцы твердо стоят на родной земле, и мы будем сражаться против врага до конца. Наша сплоченная борьба может изменить ситуацию, и мы сможем выбросить врага из Арцаха», — написал Арутюнян в фейсбуке.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны НКР утратила контроль над ключевым городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что армии удалось занять этот город и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. Он отметил, что с начала боевых действий азербайджанские войска взяли более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Однако в Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также сообщали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.
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