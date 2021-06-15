На границе с Украиной остаются около 90 тысяч российских военных

Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я проинформировал свою коллегу о том, что, несмотря но громкие заявления, реального отвода войск России от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из немного больше, чем 100 тыс. российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, через больше, чем месяц, отведено не больше 12 тыс. российских военных. Потому это не отвод, это не деэскалация, и угроза остается актуальной», — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
Министр указал, что детально обсудил с Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе, российскую агрессию и ее гуманитарные последствия, дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта.
Он подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия ОБСЕ, в частности важную работу Специальной мониторинговой миссии и усилия ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия ведут переговоры при посредничестве именно ОБСЕ.
Кроме того, Кулеба сообщил, что в понедельник Линде посетила Мариуполь, где ознакомилась с ситуацией в Приазовье, в частности в контексте ограничения Россией свободы судоходства в Азове.
«Для нас всех очевидно, что действия России несут угрозу жизни и благосостоянию людей в регионе, который уже страдает от войны. Попытки задушить украинские порты и препятствовать торговле — это тактика давления на правительства через давление на людей. Украина будет делать все, чтобы защитить экономическую и социальную стабильность в этом регионе, и наши партнеры будут стоять рядом с нами в достижении этой цели», — заверил министр.
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