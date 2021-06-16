Цены на газ в Европе почти на $100 превысили зимние максимумы

Цена на природный газ на европейских спотовых рынках достигла отметки $360 за тыс. куб. м и продолжает расти на фоне высокого спроса и низких объемов запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). Летом она почти на $100 превысила февральский максимум, сообщили журналистам в российском «Газпроме».
«Так, на хабе NCG 14 июня цена достигала $363,8 за тыс. куб. м. Это все выше максимальных цен, например, прошедшего февраля более чем на $100. Сколько же будет стоить газ в Европе следующей зимой?», — задаются вопросом в российском газовом холдинге.
«Газпром» отмечает стагнацию темпов заполнения европейских ПХГ — отставание по объему активного газа в ПХГ Европы составляет 33 млрд куб. м относительно показателей прошлого года, говорится в сообщении российского холдинга.
«По данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 млрд куб. м газа, отобранных в прошлом осенне-зимнем сезоне, на 14 июня восполнено только 13,6 млрд куб. м — минимальный объем за сопоставимые периоды. Отставание по объему активного газа в ПХГ относительно той же даты прошлого года остается очень большим — 33 млрд куб. м», — отмечает «Газпром».
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