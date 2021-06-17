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В ходе саммита США – РФ обсудили возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки

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В ходе саммита США – РФ обсудили возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию в Украине и возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки, заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил госдеп.

«Они (Байден и Путин — Ред.) также говорили об областях, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные различия, начиная с Украины, где президент Байден подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы, действительно, сдвинуть минский процесс с места», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что на саммите обсуждалась Беларусь и ситуация с правами человека.

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Саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

Владимир Путин, Минские договоренности, Джо Байден
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