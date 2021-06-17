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Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ракетами»

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Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ракетами»

Россия находится в трудном положении, но при этом не хочет выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием», заявил журналистам президент США Джо Байден у трапа самолета перед вылетом из Женевы в Вашингтон после двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться мировой державой», — ответил Байден, на вопрос о том, как он может быть уверен в выполнении Москвой своих обещаний.

«И они отчаянно не хотят, чтобы их знали, как сказал один критик, в качестве Верхней Вольты с ядерными ракетами», — продолжил Байден, отметив, что «как он узнал, для каждого мирового лидера важно, как он выглядит на международной арене».

Верхей Вольтой до августа 1984 года называлось государство в Западной Африке Буркина-Фасо. Точное происхождение фразы о «Верхней Вольте с ракетами» неизвестно, однако с 1980-х годов такое определение часто применялось к СССР. Изобретение фразы приписывалось канцлеру ФРГ в 1974-1982 годах Гельмуту Шмидту, а также премьер-министру Великобритании в 1979—1990 годах Маргарет Тэтчер.

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Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. По итогам саммита стороны договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон. Путин после встречи сообщил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было.

Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной», отметив, что появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США. Удалось ли президентам о чем-либо договориться, можно будет судить через полгода, когда станет ясно, приняли стороны решения или нет, указал Байден.

Владимир Путин, Джо Байден
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