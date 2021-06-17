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В «Слуге народа» уверяют, что вопрос отставки Авакова не стоит

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В «Слуге народа» уверяют, что вопрос отставки Авакова не стоит

Парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины, заявила народный депутат фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук.

«Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого-то есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только из-за того, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния, как для главы МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова, не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности», — сказала она журналистам в Киеве.

Верещук заявила, что Аваков занимает ключевое место в конструкции безопасности Украины.

«Есть ряд внешних и внутренних обстоятельств, в частности, угроза внутренней дестабилизации. Я думаю, на сентябрь она будет только усиливаться, принимая во внимание выборы в Госдуму РФ, Путин может накалять ситуацию вокруг границ, чтобы демонстрировать свою незаменимость. Если говорить о внешних обстоятельствах, то тут не только Россия, к части европейского направления также есть вопросы. И тут на передний план выходят и Госпогранслужба и Миграционная служба, которыми Аваков руководит уже 7 лет. Этот человек выстроил вертикаль, он контролирует все процессы в МВД», — отметила нардеп.

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Вместе с тем, она указала, что некоторые направления по линии МВД нуждаются в доработке.

«Есть вопросы, и это естественно, они должны быть. Но я убеждена, что на сегодня Аваков соответствует занимаемой должности», — резюмировала Верещук.

Арсен Аваков, Ирина Верещук
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