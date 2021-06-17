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«Слуги народа» предлагают обложить налогом сверхприбыль экспортеров

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«Слуги народа» предлагают обложить налогом сверхприбыль экспортеров

Верховной Раде предлагают ввести предельные цены на некоторые виды экспортной продукции, при превышении которых компании-экспортеры обязаны будут платить в госбюджет 50% от доходов, полученных сверх устанавливаемого лимита, что позволит пополнить госбюджет на общую сумму $6,37 млрд в год и перенаправить эти средства на поддержку социальной сферы.

Соответствующий законопроект № 5666 зарегистрировали в Верховной Раде 16 июня народные депутаты Олег Дунда, Богдан Яременко и Александр Алексийчук (все — парламентская фракция «Слуга народа»).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается облагать 50%-ным налогом часть валютной выручки, превышающей устанавливаемые законопроектом лимиты. Для пшеницы лимит предложено установить на уровне $230/тонну (по состоянию на 1 июня ее средняя экспортная цена составляет $283/тонна), кукурузы — $170/тонна ($271/тонна), рапса — $350/тонна ($568/тонна), овса — $230/тонна ($265/тонна), подсолнечного масла — $850/тонна ($1300/тонна). Соответственно, при обложении 50%-ным налогом части прибыли, полученной экспортерами сверх установленных лимитов, госбюджет получит $0,45 млрд от налогообложения экспортируемой пшеницы, кукурузы — $1,21 млрд, рапса — $0,44 млрд, овса — $0,01 млрд, подсолнечного масла — $1,57 млрд, указано в документе.

Предлагается также облагать налогом превышающую устанавливаемые лимиты прибыль экспортеров железной руды, стального лома и арматуры, алюминия, меди, цинка и никеля.

Согласно пояснительной записке к документу, налогообложение «сверхприбылей» в указанных товарных группах позволит пополнить госбюджет на общую сумму $6,37 млрд в год.

«Налогом облагается именно сверхприбыль, то есть та прибыль, которую получил субъект хозяйствования, воспользовавшись удачной конъюнктурой. Обычно это временная мера, которая применяется, когда бюджет страны испытывает острый дефицит», — поясняют авторы законопроекта.

При этом нардепы ссылаются на иностранный опыт касательно сверхприбыли. По их данным, похожее налогообложение применила Великобритания во время Первой мировой войны, тогда в пользу государства взималось 40-80% прибыли крупных производственных компаний, выполнявших госзаказ на поставку вооружения в армию. Германия временно повышала подоходный налог после объединения в 1991 году, Австралия — после наводнения 2011 года, Япония — после землетрясения 2013 года.

«Похожий налог взимали в США с нефтедобытчиков в конце прошлого века. А в Норвегии и Казахстане взимается до сих пор», — поясняют авторы законопроекта.

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Аккумулированные таким образом средства законопроект № 5666 предлагает перенаправить на социальную сферу. В частности, предлагается путем внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Украины создать Государственный фонд социальной поддержки населения, средства которого будут ежеквартально равными частями распределяться между получателями льгот и жилищных субсидий и получателями некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

налоги, экспорт, экспортеры, Слуга народа
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