В РФ серьезный рост заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 17 262 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба. После этого общее число заболевших выросло до 5 281 309.

Также, по данным штаба, 453 человека умерли за сутки после заболевания COVID-19.

При этом за последние сутки в Москве выявлено 9056 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым абсолютным рекордом с начала пандемии. До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.

Накануне, 17 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 «стремительно ухудшается».

В пятницу, 18 июня, Собянин подписал указ о новых ограничениях, призванных предотвратить распространение инфекции. В Москве, в частности, запрещаются массовые зрелищные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, а также закрываются танцполы и фан-зоны для футбольных болельщиков.