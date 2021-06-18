В РФ серьезный рост заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 17 262 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба. После этого общее число заболевших выросло до 5 281 309.
Также, по данным штаба, 453 человека умерли за сутки после заболевания COVID-19.
При этом за последние сутки в Москве выявлено 9056 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым абсолютным рекордом с начала пандемии. До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.
Накануне, 17 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 «стремительно ухудшается».
В пятницу, 18 июня, Собянин подписал указ о новых ограничениях, призванных предотвратить распространение инфекции. В Москве, в частности, запрещаются массовые зрелищные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, а также закрываются танцполы и фан-зоны для футбольных болельщиков.
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