В двух регионах из-за сильных дождей подтоплены более 240 жилых домов

Вследствие интенсивных дождей в Черновицком районе остаются подтопленными 29 жилых домов и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах; в Днепропетровской области частично подтоплены 23 частных жилых дома и 102 домовладения, сообщили в ГСЧС.

«Черновицкая область. По состоянию на 7.00 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения с.Окно», — сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

Также отмечается, что в воскресенье, 20 июня, в результате непогоды были частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен). Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м кв воды с 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются.

В ГСЧС отметили, что комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются.

«Днепропетровская область. По состоянию на 7.00 21 июня в г.Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди продолжались в течение 17-18 июня) остаются частично подтопленными 23 частных жилых дома и 102 домовладения (с 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов)», — сказано в сообщении.

В течение суток 20 июня подразделения ГСЧС откачано 56 тыс. 288 м кв воды (с начала работ — 605 тыс. 218 м кв воды). Работы по откачке воды продолжаются, от ведомства привлечено 21 человек и 21 ед. техники (из них 14 мотопомп).