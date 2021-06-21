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Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store

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Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store

Японская компания Sony вернула в сервис PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой в декабре стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире, следует из сообщения в официальном аккаунте игры в соцсети Twitter.

«Cyberpunk 2077 вернулся в PlayStation Store», — говорится там.

Ролевой экшн Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии «Ведьмак». Примерно через неделю после релиза игры в декабре компания Sony отозвала игру из сервиса PlayStation Store до дальнейшего уведомления. Решение о приостановке цифровых продаж игры было принято после того, как у ряда геймеров возникли нарекания к ней из-за сбоев и проблем совместимости.

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Запустить игру теперь можно на игровых приставках PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Кроме того, для владельцев версии игры PS4 во второй половине текущего года ожидается обновление.

PlayStation, Cyberpunk 2077
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