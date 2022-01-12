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Sony продолжит выпускать приставки PS4 из-за дефицита PS5

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Sony продолжит выпускать приставки PS4 из-за дефицита PS5

Sony продолжит выпускать игровые консоли PlayStation 4 в этом году из-за проблем в глобальных цепочках поставок, которые ограничивает производство PlayStation 5, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания произведет в 2022 году примерно 1 млн устройств предыдущего поколения, чтобы компенсировать нагрузку на выпуск PS 5. В четвертой версии PlayStaytion используются менее современные чипы, из-за чего консоль проще и дешевле изготовить.

Представитель Sony подтвердил Bloomberg информацию о продолжении производства консолей и заявил, что компания и не планировала прекращать его. «Это одна из самых продаваемых консолей за все время», — сказал он.

Sony планировала остановить производство PlayStation 4 в конце 2021 года, сообщили агентству источники. Однако на фоне пандемии производство нового программного обеспечения замедлилось, а спрос в сегменте игровой индустрии вырос.

Основные детали — недорогие микросхемы для аудио, питания и беспроводной связи оказались в дефиците. Удовлетворить спрос не позволило бы даже повышение цены на консоль нового поколения, пишет Bloomberg.

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Проблемы с производством Play Station 5 компания испытывает с ноября 2020 года. В то же время Sony собирается выпустить гарнитуры виртуальной реальности для игр в метавселенной и объявила о планах выйти на рынок электромобилей.

Компания выпустила PS 4 в 2013 году. Было продано 116 млн консолей. Доходы Sony до сих пор в значительной степени состоят из денег от ее продаж, отметил Bloomberg.

Sony, PlayStation
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