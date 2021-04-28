Sony уже продала 7,8 млн PlayStation 5

Японская компания Sony объявила о продаже свыше 7,8 млн консолей PlayStation 5 с момента ее запуска. В целом же компания получила рекордные $3,14 млрд годовой прибыли.
PS5 вышла в ноябре 2020 года и к концу года продалась тиражом 4,5 млн экземпляров. Таким образом, за январь—март было продано 3,3 млн PS5. При этом консоль все еще крайне трудно купить в магазинах.
За прошедший квартал в мире также было продано свыше 1 млн PlayStation 4 — в целом же на данный момент продано свыше 115,9 млн PS4.
Ранее американская маркетинговая компания NPD Group назвала PlayStation 5 самой быстро продаваемой приставкой в истории США. Учитываются результаты за первые пять месяцев с момента запуска: PS5 лидирует как по количеству проданных штук, так и по выручке.
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