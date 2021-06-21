Инфекционист назвал опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для «индийской» мутации коронавируса. Об этом пишет Express.

Инфекционист Абдул Гафур сообщил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.

Также у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену.

Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, уточняют специалисты.

Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.