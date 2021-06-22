Цена биткоина упала ниже $30 тысяч впервые с января

Курс биткоина на криптобирже Binance опустился ниже $30 тыс. впервые с января этого года. На минимуме котировки альткоина падали до $29,5 тыс. За прошедшие сутки он подешевел на 9%. Рыночная капитализация актива сократилась до $570 млрд, по данным CoinGecko.
Стоимость биткоина начала активно снижаться после негативных новостей из Китая, где власти провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. Новые правила в первую очередь сказались на 26 майнинг-компаний, которые работали в регионе официально. К 20 июня им была прекращена подача электроэнергии.
Добыча криптовалют запрещена на государственном уровне и в трех других китайских провинциях — Юньнань, Цинхай и Синцзян. Это вынудило крупных майнеров покидать страну.
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