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Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Семенченко под стражей

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Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Семенченко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей 22 июня рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 мая, которым удовлетворено ходатайство Главного управления СБ Украины в Киеве и Киевской области и «продлена в отношении подозреваемого С. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июля 2021 включительно».

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

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Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: «Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании», — сказал Головаш.

Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)».

Семен Семенченко
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