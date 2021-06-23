Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов

Беларусь не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.

«Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, беларусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — заявил Лукашенко в Брестской крепости на церемонии, посвящённой 80-летию начала Второй мировой войны.

Церемония транслировалась на телеканале «Беларусь 1» во вторник.

«Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно», — добавил Лукашенко.

В конце мая Лукашенко после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал Лукашенко.

После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на днях обвинил Минск в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия».