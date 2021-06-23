СМИ сообщили о снятии санкций США с Ирана

США согласились снять санкции с нефтегазового сектора и судоходства Ирана, а также высшего руководства страны. Всего планируется отмена более тысячи ограничений.
Об этом со ссылкой на представителя Ирана сообщило агентство Reuters.
«Было достигнуто соглашение об отмене всех санкций в отношении страхования, нефти и судоходства, которые были наложены (бывшим президентом США Дональдом — Ред.) Трампом», — цитирует издание главу администрации президента Ирана Эбрагима Рухани Махмуда Ваези.
По его словам, в соответствии с достигнутым соглашением США отменят около 1040 ограничений. «Также было согласовано отменить некоторые санкции в отношении отдельных лиц и из ближайшего окружения верховного лидера», — добавил он.
Напомним, в 2015 году Иран согласился ограничить свою программу обогащения урана в обмен на отмену международных санкций. В 2018-м Трамп отказался от соглашения, назвав его несовершенным и заключенным в пользу Тегерана, и ввел жесткие санкции, нанесшие удар по экономике страны.
В Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана.
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