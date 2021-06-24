Предсказавший ипотечный кризис 2008 года финансист предупредил об обвале криптовалют

Финансист Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение», вновь предупредил инвесторов, что ожидает обвала биткоина.
«Пойманные в ловушку быки часто падают за последним уровнем поддержки», — написал он в Twitter.
Это предложение — отсылка к так называемому паттерну «бычья ловушка», когда график ложно указывает на дальнейший рост цены, и инвесторы могут начать покупать, предполагая заработать на росте.
Неделей ранее Майкл Бьюрри опубликовал еще один твит, в котором рассуждал о скором падении криптовалют и «мемных» акций.
«Вся эта шумиха, все спекуляции только и делают, что втягивают розничных трейдеров перед тем, как произойдет крупнейший крах. Когда крипта упадет со своих триллионов долларов или мем-акции упадут с десятков миллиардов, потери Уолл Стрит приблизятся к размерам стран. История не меняется», — говорилось в твите. Вскоре после публикации твит был удален.
Инвестор также отметил, что проблема рынка цифровых активов кроется в слишком большом кредитном плече. «Если вы не знаете, насколько велик леверидж в криптовалютах, вы ничего не знаете о криптовалютах», — подчеркнул он.
Бьюрри также писал, что на рынке надулся самый большой пузырь в истории. Он предупредил об этом сразу же, как вернулся в Twitter после 10-недельного отсутствия.
В Twitter Майлк Бьюрри подписан именем Кассандра. Так в древнегреческой мифологии звали троянскую царевну, наделенную даром предвидения, предсказаниям которой никто не верил.
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