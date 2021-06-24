УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Исполком УЕФА отменил правило выездного гола в матчах еврокубков начиная с сезона-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В случае, если по итогам двух матчей две команды забьют одинаковое количество голов, теперь будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.

В УЕФА отметили, что решение было принято после продолжительных консультаций.

Это правило действовало в матчах еврокубков с 1965 года. В двухматчевом противостоянии команд при равенстве забитых мячей преимущество получала та команда, которая забила больше голов в гостях.

Поскольку голы на выезде больше не будут иметь дополнительного значения, их также уберут из критериев, использовавшихся при распределении мест в группах, когда две или больше команд набирали одинаковое количество очков. При этом их оставят в качестве дополнительного критерия для всех матчей группового этапа, если по другим критериям распределить команды нельзя (большее число голов на выезде во всех матчах группового этапа).

УЕФА отметил, что статистика, ведущаяся с середины 1970-х годов, свидетельствует о продолжающемся снижении соотношения количества домашних побед к гостевым (от 61%/19% до 47%/30%), а также соотношения среднего числа голов хозяев/гостей (с 2,02/0,95 до 1,58/1,15) в мужских турнирах.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение исполкома. «Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену», — сказал Чеферин.

По словам главы УЕФА, влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению. «Поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды — особенно в стартовых матчах — от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени», — добавил Чеферин.