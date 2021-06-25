Instagram тестирует функцию публикации постов с компьютера

Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая позволяет пользователям публиковать фотографии и видео с компьютеров. Об этом сообщила Кристин Пай, пресс-секретарь Facebook, которой принадлежит приложение.

«Мы знаем, что многие заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот процесс, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер», — цитирует ее Bloomberg.

Instagram был основан в 2010 году. Руководство соцсети долгое время выступало против создания десктопной версии, поскольку изначально приложение было задумано именно для пользователей смартфонов. Однако со временем, отмечает Bloomberg, люди стали чаще пользоваться сторонними сервисами, которые позволяют публиковать контент с компьютеров.

До того как компания официально объявила о новой функции, внимание на нее обратили пользователи соцсетей: у некоторых из них появилась возможность загружать фото и видео с десктопной версии. О появлении такой возможности сообщалось еще в мае, в частности об этом писал разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци.

Эксперт и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра допустил, что решение Instagram добавить возможность делать публикации с компьютеров — это часть более масштабного плана развития платформы. Он считает, что это позволит переманить пользователей у конкурентов — TikTok и YouTube.