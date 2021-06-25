Протосевича выпустили под домашний арест

Бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича перевели под домашний арест, сообщил «Русской службе Би-би-си» его отец.

По словам Дмитрий Протасевича, родители не видели сына. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели», сказал он.

Под домашний арест также перевели девушку Протасевича Софью Сапегу. Они по-прежнему «под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», отметил отец журналиста.

Он добавил, что адвокаты и власти до сих пор ничего не сообщают семье. «Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство» — сказал он.

Протасевича и его девушку задержали 23 мая. Самолет, на котором они летели, посадили в Минске из-за якобы полученного сообщения о минировании.