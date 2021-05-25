Finnair временно останавливает полеты над Беларусью

Финская авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Об этом перевозчик сообщил во вторник в Twitter.

«Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.