Разработчики «Спутника V» заявили о снижении эффективности вакцин к индийскому штамму

Эффективность «Спутника V» против индийского штамма снижается в 2,6 раза, зарубежных вакцин — в три-пять раз, заявили российском в Центре им. Гамалеи.
Показатель эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского (дельта) штамма. Об этом заявил разработчик препарата и заместитель директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.
«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутника V», — сказал Логунов. По его словам, эффективность зарубежных вакцин против штамма «дельта» снижается в три-пять раз.
«Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. ...Падение есть, но падение незначительно», — добавил разработчик.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что эффективность «Спутника V» против индийского штамма в лабораторных условиях снижается в 1,4–2,4 раза «по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов». Однако, по его словам, этот показатель не критичен.
Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что существующие прививки от COVID-19 эффективны и могут защитить от индийского варианта коронавируса, хотя не все препараты одинаково справляются с ним.
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