Премьер Польши назвал саммит ЕС-Россия подарком для Путина

Проведение саммита ЕС-Россия было бы преждевременным шагом, подарком для российского президента Владимира Путина.

Об этом в Брюсселе заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ со ссылкой на TVN24.

«Европейский совет отбросил предложение в определенной степени перезагрузить отношения с Россией и организовать встречу на высшем уровне без прекращения агрессивной, провокационной политики России в отношении ближайших соседей и стран ЕС», — заявил Моравецкий.

Он отметил, что Франция и Германия предложили провести саммит ЕС-Россия, но многие другие лидеры, в частности Польши, стран Балтии и других считают, что такая встреча была бы «сильно преждевременной».

«Сегодня это была бы своего рода награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, различного рода атак», — подчеркнул польский премьер.

Он признал, что дискуссия на тему России поделила страны ЕС. Однако Варшава решительно отбросила предложение Берлина, поскольку это было бы своеобразным одобрением действий президента Путина, а не наказанием за агрессивную политику.

Моравецкий отметил, что Европейский совет осудил хакерские атаки на страны ЕС, в частности Польшу и Ирландию.