Президент назначил 5 членов НКРСИ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Согласно указу президента Украины № 271 от 25 июня 2021 года, членами НКРСИ назначены:

— директор по информационно-телекоммуникационному направлению ГП Украинский государственный центр радиочастот Виктория Трощенко;

— экс-глава НКРСИ (с мая по июль 2014) Андрей Семенченко;

— экс-сотрудница НКРСИ Лилия Мальон;

— директор департамента Администрации Госспецсвязи Николай Ткаченко;

— экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник.

Ранее Зеленский уволил трех членов НКРСИ — Владимира Гресько, Сергея Дзюбу и Виктора Лагошина, чей срок полномочий истек еще в 2020 году.