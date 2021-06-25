Первая страна в Европе полностью отменяет все карантинные ограничения

Исландия 26 июня отменит все карантинные ограничения и, как ожидается, станет первой европейской страной, которая сделала это. На такие меры правительство идет благодаря качественной системе тестирования и отслеживания контактов.
Об этом заявил 25 июня министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С завтрашнего дня исландцам больше не придется соблюдать социальную дистанцию или носить маски. В стране функционирует качественная система тестирования и отслеживания контактов.
"Мы восстанавливаем жизнь общества, к которой мы привыкли, и к которой мы стремились", - сказал министр.
Карантинные меры в Исландии включали ограничения на публичные собрания и правило социального дистанцирования в два метра.
87% людей в Исландии получили первую дозу вакцины от Covid-19. В стране в общей сложности 30 человек умерли при 6637 случаях COVID-19.
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