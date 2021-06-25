Украина стала жертвой Китая: Нуланд рассказала, как наша страна осталась без вакцин

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в пятницу заявила, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена», — сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии — базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

Она также заявила, что США намерены быстро отвечать на попытки обострить ситуацию вокруг Украины, но Киев должен проводить реформы.