В ПриватБанке из-за сбоя списали лишние деньги с карт клиентов

Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

Об этом написал пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook

«Из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте», — отметил он.

По его словам, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.